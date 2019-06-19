Лавров посоветовал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если иностранный дипломат вдруг окажется под санкциями.

«Волков бояться - в лес не ходить», - сказал он.

Лавров добавил, что резиденция посла находится на территории комплекса зданий дипмиссий. Ему самому, когда довелось жить на территории представительства РФ при ООН в Нью-Йорке в 1994 году, то для него этот опыт оказался тяжелым. Поэтому он убедил власти создать отдельную резиденцию для постпреда.

В заключение Лавров в шутку отметил, что послу следовало бы больше доверять своим сотрудникам.