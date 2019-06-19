Тень, панама и вода: врач рассказал, как пережить летний зной

В условиях аномальной жары, которая отмечается практически во всех регионах России, необходимо особенно тщательно наблюдать за своим состоянием.

Перегрев чреват обострением хронических заболеваний и ухудшением общего состояния организма, уверена кардиолог Амина Платунова.

В интервью «Звезде» она предостерегла пожилых людей от самолечения и рекомендовала им обратиться к лечащему врачу при любых осложнениях, связанных с жаркой погодой.

«Особую осторожность стоит проявлять пожилым людям, в том числе страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда Солнце находится в зените, лучше не выходить из дома. Обязательно необходимо использовать головной убор и соблюдать осторожность при употреблении лекарственных препаратов. Любые изменения в дозировке принимаемых средств допустимы только с позволения лечащего врача. Рекомендуется пить больше воды, чтобы не получить обезвоживание. При возникновении любых новых симптомов, особенно связанных с головокружением или болями в груди следует немедленно обратиться за помощью. При необходимости можно вызвать медиков на дом», - подытожила кардиолог.

Настоящий зной ощущают на себе в эти дни жители средней полосы России: до конца недели на большей части Центрального федерального округа сохранится жаркая погода. Там воздух днем прогреется до +30 градусов, а в ночное время отметка едва ли опустится ниже +12 градусов. При этом не исключены кратковременные локальные дожди.

До конца рабочей недели не стоит ждать значительных перемен в погоде и жителям столицы. Сегодня воздух прогрелся до 27 градусов тепла, в четверг и пятницу - столбики термометров поднимутся еще выше. Ночью температура воздуха будет опускаться до 15-17 градусов тепла.

По оценкам специалистов, из-за установившейся жаркой погоды в Москве и других крупных городах, в воздухе могут накапливаться вредные примеси.

Кстати, температурный рекорд в эти дни наблюдался 118 лет назад. Тогда воздух прогрелся до 34, 7 градусов тепла.