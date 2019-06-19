Бровки домиком: ученые раскрыли секрет щенячьего взгляда

Исследователи обнаружили уловку у собак, благодаря которой эти животные могут вызывать у людей максимум эмоций. Речь идет о способности псов делать брови «домиком», сообщает PNAS.

Таким образом, помимо зрительного контакта, который располагает к социальному взаимодействию между собакой и человеком, появилась еще одна «фишка». Именно на эту уловку ведутся люди, когда приходят в приюты за питомцами.

Исследователи отмечают, что собаки могли научиться такому трюку в процессе одомашнивания. Ученые из Портсмутского университета в Великобритании сравнили лицевые мышцы четырех волков и шести собак, в результате чего увидели сходство во многом. Однако исключением как раз стали мышцы, которые поднимают внутреннюю часть брови и подтягивают внешний угол век к ушам.

Если же волк или собака оказывались рядом с человеком, то домашние питомцы в пять раз чаще и интенсивнее поднимали брови. В результате глаза собаки выглядели наивными и грустными. Именно это может вызвать у человека желание заботиться о животном.