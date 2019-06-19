«Я здесь умом двинусь»: Зеленский объяснил переезд из администрации президента

Украинский лидер Владимир Зеленский сойдет с ума, если не переедет из здания президентской администрации в Киеве. Об этом заявил сам глава государства.

«Детальность переезда вы увидите, я очень этого хочу. Главная для меня проблема - это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду», - сказал Зеленский на видео, опубликованном «Украинской правдой».

Президент Украины при этом подчеркнул, что строить «с нуля новую администрацию не представляется возможным». В то же время, по словам Зеленского, в настоящий момент уже существуют некоторые варианты переезда.

Глава государства добавил, что помешать быстрому переезду могут финансовые трудности, поскольку он не хочет брать деньги из бюджета.