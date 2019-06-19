Бетонное цунами: обрушение многоэтажки в Молдавии попало на видео
В результате инцидента жертв нет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
© Видео: Игорь Додон, Facebook © Фото: Игорь Додон, Facebook
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного здания. Об инциденте сообщил президент страны Игорь Додон, опубликовав кадры в Facebook.
Известно, что происшествие обошлось без жертв.
«Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», - написал Додон.
Все районные службы были подняты по тревоге. Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.