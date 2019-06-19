Волкер: Украина намерена купить военную технику у США

Киев намерен приобрести оружие у Вашингтона. Такое заявление сделал специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Во время слушаний в комитете сената по иностранным делам спецпредставитель сообщил, что «для США важно, чтобы Украина ответила им взаимностью в плане приобретения у американской стороны военной техники».

«И я знаю, что они (руководство Украины - прим. ред.) собираются это сделать», - приводит ТАСС слова Волкера.

Ранее Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву, отметив, что США останутся в Незалежной надолго.