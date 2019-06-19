В Подмосковье рейсовый автобус врезался в «Газель»

На трассе М-4 «Дон» в ДТП попал рейсовый автобус. Происшествие случился на 25 километре дороги, неподалеку от подмосковного города Видное.

Рейсовый автобус врезался в «Газель», которая совершила аварийную остановку из-за неисправности двигателя. Она остановилась в среднем ряду, после чего произошло столкновение.

По данным ТАСС, в результате ДТП пострадали 7 человек: 5 пассажиров автобуса и 2 водителя. Все детали происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее, стало известно о крупном ДТП на трассе М-5 «Урал», в районе города Златоуста. Жертвами ДТП стали два человека, еще 10 человек увезли в больницы с травмами различной степени тяжести, нескольким пассажирам была оказана помощь на месте.