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В Подмосковье рейсовый автобус врезался в «Газель»

Тамара Астапенкова
22:50 19.06.2019
ДТП произошло на 25 километре трассы М-4 «Дон».
В Подмосковье рейсовый автобус врезался в «Газель»

На трассе М-4 «Дон» в ДТП попал рейсовый автобус. Происшествие случился на 25 километре дороги, неподалеку от подмосковного города Видное.

Рейсовый автобус врезался в «Газель», которая совершила аварийную остановку из-за неисправности двигателя. Она остановилась в среднем ряду, после чего произошло столкновение.

По данным ТАСС, в результате ДТП пострадали 7 человек: 5 пассажиров автобуса и 2 водителя. Все детали происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее, стало известно о крупном ДТП на трассе М-5 «Урал», в районе города Златоуста. Жертвами ДТП стали два человека, еще 10 человек увезли в больницы с травмами различной степени тяжести, нескольким пассажирам была оказана помощь на месте.

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