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День открытых дверей: в Ле-Бурже подводят итоги авиасалона

Алексей Самолетов
22:31 19.06.2019
России удалось увеличить пакет поставок российского самолета-амфибии Бе-200 и продемонстрировать уникальные качества вертолета «Ансат».
© Видео: ТРК Звезда

На Международном салоне Ле-Бурже первый публичный день. Сегодня выставка открыта для всех желающих, большинство из которых толпится у павильона Роскосмоса. Здесь выставлены макеты марсианского модуля и лунной базы.

К слову, на Ле-Бурже наша делегация представила концепцию российской лунной исследовательской программы. Согласно ей, первая высадка на спутник Земли запланирована на 2030 год. И сегодня стало известно, что уже в этом году Роскосмос планирует принять участие в Международном тематическом конгрессе в США.

Прежде чем покинуть авиасалон и улететь на родину, прощальный показательный полет для зрителей устроил экипаж российского новейшего вертолета «Ансат».

Именно санитарная модификация этой машины заинтересовала потенциальных покупателей в странах Европы и Азии.

Еще одним важным итогом участия России в салоне Ле-Бурже можно назвать увеличение пакета поставок в зарубежные страны самолета-амфибии Бе-200. Кроме того, прошли встречи с потенциальными заказчиками.

Ну, и как бы то ни было главное, что Россия все-таки вернулась в Ле-Бурже после шестилетнего перерыва.

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