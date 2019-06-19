«Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан

На поверхности астероида Церера удалось обнаружить огромный криовулкан, который превосходит по своим размерам все, что человечество могло видеть в космосе до сих пор.

С такими сенсационными заголовками вышли таблоиды, освещающие вопросы науки, по всему миру.

Исследователи NASA, которые засняли холодного исполина с помощью орбитального аппарата «Рассвет» дали вулкану название Ахуна Монс.

Гора состоит изо льда, поднявшегося из недр планеты в ходе серии холодных криовулканических извержений. Вулканы такого типа подпитываются водой, а не расплавленной породой.

Протяженность космической скалы составляет более 17 километров в поперечнике и она возвышается на 4 километра.

Вулканологов озадачила плоская верхушка вулкана, что свидетельствует об отсутствии тектонической активности, которая не наблюдается на Церере, сообщается на официальном сайте NASA.

Исходя и этого, ученые пришли к выводу, что нечто мощное набухает под поверхностью астероида. Это могут быть грязевые пузыри, поднимающиеся на поверхность.

Строение Ахуна Монс свидетельствует о наличии в недрах Цереры соленой воды в жидком состоянии.

Подобные ледяные горы возвышаются не только на Церере, но и в других частях Солнечный системы, например на спутнике Сатурна Энцеладе.