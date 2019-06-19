Цивилев оценил работу военных на стройке Президентского кадетского училища

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев собрал глав кузбасских городов, руководителей крупных строительных организаций и производителей стройматериалов на мастер-класс на территории будущего Президентского кадетского училища. Учебное заведение еще не достроено, но проект уже назвали образцовым. Реализуется он силами Министерства обороны. И по инициативе Сергея Цивилева был организован мастер-класс, который своим гражданским коллегам давали военные строители.

«Не раз видел в комментариях такие мнения: “Из-за того, что быстро строят, будет плохое качество”. Так вот, строят не быстро — это нормальные темпы, и так должны строиться все объекты в Кузбассе! Результат достигается за счёт грамотной организации строительного процесса, профессионализма рабочих, применения современных технологий и грамотной поставке материалов», - написал губернатор Кузбасса в «ВКонтакте».

После наглядного урока, главы кузбасских территорий попросили провести такой же семинар для их заместителей и пообещали, что будут пользоваться опытом профессионалов такого уровня.