США провели испытания макета гиперзвуковой ракеты: видео

Испытания американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) в воздухе попали на видео. Кадры были опубликованы на YouTube.

На ролике видно, что массо-габаритный макет ракеты был подвешен к бомбардировщику B-52 Stratofortress, который поднялся в воздух с авиабазы Эдвардс в Калифорнии 12 июня.

Несмотря на заявленное «испытание» в описании к ролику, пуск произведен не был. Прототип без взрывчатки был оснащен множеством датчиков, которые собрали информацию о лобовом сопротивлении и вибрации новейшего орудия в полете.

Проект ARRW в прошлом году заключил контракт с Lockheed Martin Missiles and Fire Control на производство прототипов AGM-183A и дальнейшее их тестирование, уточняет Defence Blog. Данное испытание стало открывающим этапом летных тестов ракеты.