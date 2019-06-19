Суд в США вынес приговор россиянину Тищенко

Гражданин России Олег Тищенко, обвиненный в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей F-16, в скором времени будет депортирован на Родину. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на электронную базу суда штата Юта.

Ранее стало известно, что Тищенко был обвинен американскими властями еще в 2016 году. Однако его смогли задержать только в 2018-м, когда россиянин приезжал в Грузию, давшей согласие на его выдачу США.

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На предъявленные обвинения Тищенко пояснял, что работает в студии Eagle Dynamics, создающей авиасимуляторы DCS. Документы по американским истребителям ему были необходимы для создания более реалистичных моделей в игре.

В суде Олег Тищенко признал вину по двум из пяти пунктов обвинения, остальные с него были сняты. Россиянина приговорили к 12 месяцам тюремного заключения. Но поскольку этот срок Тищенко уже отбыл, то в ближайшие часы его сопроводят в аэропорт в Солт-Лейк-Сити, откуда он отправится домой.