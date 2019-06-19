МИД РФ ответил на решение следственной группы по МН17

Обвинения, которые выдвигают представители Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса МН17 в адрес российских военнослужащих – голословны.

С таким заявлением выступили в российском внешнеполитическом ведомстве. На Смоленской площади полагают, что следователи продолжают руководствоваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации.

При этом данные, которые предоставляет Москва упорно игнорируются, заметили дипломаты.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», - говорится в официальном сообщении на сайте МИД РФ.

Между тем, с первого дня трагедии Россия заинтересована в установлении истины и наказании виновных в убийстве мирных граждан, напоминают в МИД.

Российские ведомства проделали огромный объем работы и готовы предоставить ее результаты в следственные органы, включая данные и документацию указывающую на украинскую принадлежность ракеты, которой был сбит пассажирский лайнер над Донбассом.

«Кроме того, Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства», - с сожалением констатировали в министерстве.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал следствие а попытки обвинить в случившемся Россию и указал на отсутствие доказательств в причастности Москвы к трагедии.

В свою очередь, Россия продолжает запрашивать данные со спутников США и записи переговоров диспетчеров с бортом, однако до сих пор никаких данных по инциденту так и не получила.

Кроме того, в 2018 году Министерство обороны Российской Федерация предоставила неопровержимые доказательства того, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ.