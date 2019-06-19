Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ ответил на решение следственной группы по МН17

Ян Брацкий
21:23 19.06.2019
Дипломаты считают, что обвинения в адрес РФ могут быть частью очередной информационной компании, целью которой является дискредитация Москвы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ria Novosti ZUMAPRESS, Globallookpress

Обвинения, которые выдвигают представители Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса МН17 в адрес российских военнослужащих – голословны.

С таким заявлением выступили в российском внешнеполитическом ведомстве. На Смоленской площади полагают, что следователи продолжают руководствоваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации.

При этом данные, которые предоставляет Москва упорно игнорируются, заметили дипломаты.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», - говорится в официальном сообщении на сайте МИД РФ.

Между тем, с первого дня трагедии Россия заинтересована в установлении истины и наказании виновных в убийстве мирных граждан, напоминают в МИД.

Российские ведомства проделали огромный объем работы и готовы предоставить ее результаты в следственные органы, включая данные и документацию указывающую на украинскую принадлежность ракеты, которой был сбит пассажирский лайнер над Донбассом.

«Кроме того, Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства», - с сожалением констатировали в министерстве.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал следствие а попытки обвинить в случившемся Россию и указал на отсутствие доказательств в причастности Москвы к трагедии.

В свою очередь, Россия продолжает запрашивать данные со спутников США и записи переговоров диспетчеров с бортом, однако до сих пор никаких данных по инциденту так и не получила.

Кроме того, в 2018 году Министерство обороны Российской Федерация предоставила неопровержимые доказательства того, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.06.2019, 08:50
На авиасалоне «Ле-Бурже» оценили перспективы Boeing
Дата19.06.2019, 09:50
«Искандеры» в Ставрополье нанесли «удары» по противнику
Дата19.06.2019, 12:49
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.06.2019, 01:00
Абсолютная победа в воздухе: какое вооружение получит новейший Су-57
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:13 В стране и мире
«Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан
21:40 В стране и мире
Суд в США вынес приговор россиянину Тищенко
20:02 В стране и мире
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
19:35 В стране и мире
Видео
Взрыв автомобиля в подмосковном Одинцове попал на видео
19:15 В стране и мире
Видео
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Челябинском
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Потерянная улика: последние кадры стула, которым Кокорин избивал чиновника Минпромторга
Видео
Взрыв автомобиля в подмосковном Одинцове попал на видео
Проглотил целиком: кадры смертельной схватки питона и крокодила в Австралии попали в Сеть
Монструозный улов: на берегу Волги нашли сома-гиганта
Видео
Ссора Лазарева и продюсера Лободы попала на видео
Видео
«Малиновый нарушитель»: супер-кар обогнул машину ГИБДД, чтобы не общаться с полицейскими
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.