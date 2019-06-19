Летопись войны: поисковики РГО обследуют леса в Мурманской области

В лесных болотах Мурманской области, на границе с Финляндией, поисковики обнаружили останки немецкого танка Т2. В этих землях, недоступных для черных копателей, хранится множество артефактов времен советско-финской и Великой Отечественной войн.

Найдены не только катки гусениц, но и фрагмент башни и пушки. Некоторые детали чуть выступают из-под воды, где-то их приходится нащупывать вручную.

Т2 производился в Германии с 1934 по 1943 года. Известно, что именно эту машину случайно вместе с экипажем уничтожили собственные войска. Танк разорвало на мелкие части и обнаруженные обломки то немногое, что сохранилось.

Исследуют мурманские леса военнослужащие, поисковые отряды и представители РГО. У находок на севере есть особенность - они все на поверхности, иногда слегка покрыты мхом. А еще они хорошо сохраняются, причем и металл, и дерево.

Группе удалось обнаружить артиллерийскую повозку почти вековой давности, на которой осталась зеленая краска.

Неподалеку найдены резиновые гусеницы - скорее всего они от французского тягача. Почти полный комплект гусениц и от советского танка - БТ 7. Рядом - левое крыло и приборная панель еще довоенного «Опеля». Хорошо сохранилась надпись ОБЕН - «верх» на немецких ящиках для гранат - все они в отличном состоянии.

«В такие ящики укладывали немецкие гранаты. Те самые, которые мы знаем по художественным фильмам и документальной хронике, с длинными деревянными рукоятками, так называемыми колотушками. В шахматном порядке они укладывались в переноску и помещались в специальный чемодан», - рассказывает руководитель поисковой группы РГО Артем Хуторской.

Вместе с защитной каской поисковики нашли и останки ее владельца. Это молодой солдата Вермахта. При нем найдена и часть жетона, по которому исследователи постараются восстановить имя погибшего.

Все имущество немцы побросали во время отступления. В этих районах граница была фактически неприступна, за всю войну нацистам удалось продвинуться только на несколько десятков километров от советско-финской границы.

Под поселком Алакуртти войска Третьего рейха заняли аэродром, а ближайший водоем использовали для маскировки взлетно-посадочной полосы.

«Насосами немцы закачивали воду на аэродром. Чтобы советские летчики бомбардировщиков думали, что это не взлетная полоса, а водоем. Самолеты пролетали, воду откачивали обратно», - объясняет командир аварийно-спасательной партии 86-ого аварийно-спасательного отряда Максим Филюнцев.

Это озеро местные жители называет «Летным». Его постоянно исследуют водолазы Северного флота, которые находят на дне боеприпасы и предметы быта, причем, и советские, и немецкие.

На аэродроме базировалось порядка 40 немецких самолетов. После подписания мирного договора с Финляндией немецкие войска были обречены и покинули этот район в сентябре 1944-го года.