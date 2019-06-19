Испанские СМИ рассказали о странном бизнесе матери убитой 14-летней россиянки

Продолжается расследование загадочного убийства 14-летней гражданки России, тело которой обнаружили 16 июня в городке Матаро, автономного сообщества Каталония. Испанская полиция ведет активные поиски, опрашивает свидетелей, пытается найти хоть какие-то зацепки в этом деле. Таинственности добавляют журналисты, которые ведут расследование параллельно со следователями.

Испанский портал elespanol.com разыскал в соцсетях предполагаемую мать убитой девочки. Оказалось, что женщина занималась психологией и даже была известна в определенных кругах, писала книги, вела тренинги. Она готовила женщин к беременности на духовном уровне, избавляла их от психологических проблем, настраивала на репродукцию. Этими же практиками она начала заниматься и в Испании.

Испанские акулы пера выдвигают версию, что причиной трагедии мог стать странный бизнес матери. Они выяснили, что с русскоговорящей семьей уже был несчастный случай. Кто-то полностью разгромил их квартиру. К счастью, тогда никто не пострадал.

Женщина проживала в Матаро со старшим сыном и дочерью около года. Оказывается, у нее пятеро детей, но самый старший сын проживал отдельно, а двое маленьких детей остались жить с отцом в России.

Испанские СМИ пишут, что мать с двумя детьми вела довольно замкнутый образ жизни, практически ни с кем не общалась. Может быть, это было связано с тем, что она плохо говорила на испанском и каталонском. А вот ее сын отличался странностями в поведении, - утверждают журналисты, ссылаясь на соседей.

Ранее сообщалось, что испанские полицейские разыскивают брата погибшей россиянки. Теперь СМИ пишут, что их мать заявила об исчезновении другого несовершеннолетнего ребенка, но никаких подробностей не сообщают.