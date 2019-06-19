Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Челябинском
По словам врача скорой помощи, более 10 человек были доставлены в ближайшие медучреждения.
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Жертвами ДТП в районе города Златоуст стали два человека. Об этом сообщил врач скорой помощи Дмитрий Ожегов, прибывший на место происшествия.
Он пояснил, что в больницы с травмами различной степени тяжести увезли около 10 человек- пассажиров автобуса. Водитель также доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии. Еще нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.
Рейсовый автобус следовавший по маршруту Златоуст-Челябинск столкнулся сегодня днем с бензовозом и катком. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.
На месте работают сотрудники ГИБДД.