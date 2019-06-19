Потерянная улика: последние кадры стула, которым Кокорин избивал чиновника Минпромторга

Телеканал «Звезда» публикует видео стула, который стал ключевым вещественным доказательством в уголовном деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По версии следствия, именно этим предметом мебели были нанесены удары по голове чиновника Минпромторга Дениса Пака, который пострадал от рук спортсменов.

Стул долгое время исследовали, осматривали и даже просили предъявить в суде, однако потом в ряде СМИ появилась информация, что он пропал. Однако, в Пресненском суде Москвы не подтвердили «Звезде» данную информацию.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий находятся под стражей с октября пошлого года.

Тогда шумная компания спровоцировала две драки в центре Москвы. Сначала спортсмены избили водителя Виталия Соловчука на парковке у гостиницы, а после, уже в кофейне, от них досталось чиновнику Минпромторга Денису Паку и директору государственного научного центра «НАМИ» Сергею Гайсину.

Ранее Мосгорсуд подтвердил приговор Пресненского суда и постановил отправить в колонию общего режима всех четверых. Братья Кокорины проведут за решеткой 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и Протасовицкий на месяц меньше.