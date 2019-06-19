Взрыв автомобиля в подмосковном Одинцове попал на видео
Взорвался газовый баллон, который перевозили в багажнике горящего автомобиля.
© Фото: Типичное Одинцово, VK
В подмосковном Одинцове взорвался горящий автомобиль. Инцидент произошел прямо посреди проезжей части и попал в объектив случайного очевидца, который на своей машине пытался объехать полыхающий седан и позже опубликовал видео в Сети.
В тот момент, когда мужчина приблизился вплотную, произошел громкий хлопок. По версии случайных свидетелей, мог детонировал газовый баллон, который перевозили в багажнике.
Все произошло в считанные секунды. Водитель инстинктивно пригнулся, но потом успел вывернуть руль и избежать столкновения с машиной, которая к этому времени превратилась в факел.
Автомобиль очевидца тоже пострадал от взрыва. По лобовому стеклу пошли трещина.