В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Проспекту маршала Жукова в украинском Харькове вернули имя легендарного советского военачальника. Ранее он был лишен этого наименования и переназван в честь украинского генерала Григоренко.

Как сообщает местное издание «Весь Харьков», соответствующее решение было принято городским советом. За обратное переименование высказались 59 депутатов, против -13, воздержавшихся не оказалось.

Согласно заявлению начальника отдела по вопросам топонимики Харькова Алексея Хорошковатого, подобное обратное переименование не должно попасть под действие украинского закона «О декоммунизации». Вместе с тем, стоит отметить, что именно эта комиссия ранее лишила проспект Жукова имени на основании упомянутого закона.

Ранее на сайте городского совета Харькова была опубликована петиция, авторы которой требовали вернуть проспекту имя советского военачальника. Голосовать за эту инициативу горожан призывал сам мэр Харькова Геннадий Кернес.