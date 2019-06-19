Американцы боятся отдыхать в Доминикане из-за загадочных смертей туристов

В Доминиканской республике продолжается расследование серии загадочных смертей иностранцев. Речь идет, как минимум, о 9 туристах, в основном приехавших из США.

В большинстве случаев все умершие были здоровыми людьми и не жаловались на самочувствие.

«Я не знаю, что случилось с моей мамой. И это не дает мне покоя. Тяжело терять родителей, и еще тяжелее не знать, от чего они умерли. Я только могу сказать, что она была здорова. Настолько, что просто не могла умереть от сердечного приступа», - рассказал Уилл Кокс, сын погибшей Лейлы Кокс.

О том, что смерти в отелях Доминиканы могут быть связаны, поняли не сразу. Родственники одного из погибших узнали о похожих случаях и заговорили о повторном расследовании. Подключилась пресса, стали всплывать интересные подробности. Выяснилось, что смерть людей наступала мгновенно и всегда с одинаковыми симптомами: внутреннее кровотечение и жидкость в легких.

В результате к расследованию загадочных смертельных случаев подключились сотрудники ФБР. Оказалось, почти все погибшие туристы употребляли алкоголь из гостиничных мини-баров. Возникло предположение, что напитки были отравленными или поддельными. Поэтому было принято решение провести токсикологические экспертизы.

«На данный момент мы продолжаем проводить медицинскую экспертизу по двум происшествиям, а именно ждем результаты лабораторных исследований и заключения токсикологов. Процедура стандартная для всех стран, и, как правило, занимает около месяца», - заявил президент Ассоциации владельцев отелей Доминиканской Республики.

Полиция Доминиканы и ФБР собираются вернуться к расследованию загадочной смертью и российской туристки, которой в конце мая стало плохо в одном из отелей. Ей оказали неотложную помощь и отправили на такси в больницу. Когда машина подъехала к лечебному учреждению, то россиянка была мертва. Врачи констатировали смерть от сердечного приступа.

Несмотря на общие обстоятельства всех несчастных случаев, министр туризма Доминиканской Республики считает, что это череда случайных совпадений. Но об этом можно говорить, только после завершения расследования.

Пока же стоит быть предельно внимательными и аккуратными, и не только в Доминиканской Республике.

«Даже когда официант приносит воду, старайтесь, чтобы воду в бутылке вы открывали сами. Чтобы щелкала пробочка. Чтобы не было того, что вам воду из желания сэкономить подменили», - советует Роман Скорый, президент Национального туристического союза.

Нужно помнить, что другой климат и новые продукты сами по себе являются стрессом для организма. И лучше не подвергать его дополнительным испытаниям и отказаться от маленьких бутылочек в баре номера.