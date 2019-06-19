В Дании ответили на претензии по задержке строительства «Северного потока-2»

Задержка Данией согласования маршрута «Северного потока-2» связана с вопросами безопасности и экологии. Об этом заявил глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен РИА Новости.

На данный момент Дания считает запрошенный последним юго-восточный маршрут проекта более приемлемым.

Первый этап ввода в эксплуатацию газопровода планируют в 2019 году. «Северный поток-2» пойдет по двум ниткам, каждая из которых длинной больше 1200 км, из России в Германию через Балтийское море. Его протянут через территориальные воды или исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент разрешение на строительство газопровода не получено только от Дании.

В результате в «Газпроме» заявили о возможных убытках, которые могут возникнуть из-за задержки Данией проекта строительства «Северного потока-2», а также необходимости их компенсации.