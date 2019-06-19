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Умер легендарный дедушка-баянист из перехода на Пресне

Екатерина Габель
18:35 19.06.2019
У музыканта остановилось сердце прямо на рабочем месте – возле метро «Улица 1905 года».
Умер легендарный дедушка-баянист из перехода на Пресне
© Фото: Пресня VK

Любимый многими жителями Пресни баянист Владимир Устинович Панфилов, который более 15 лет радовал всех своими песнями в переходе возле метро «Улица 1905 года» умер во вторник вечером. У музыканта остановилось сердце прямо на рабочем месте во время исполнения песни. Об этом сообщает «МК».

Владимир Устинович переехал в Москву в конце 90-х годов. Из-за тяжелой болезни жены ему пришлось выискивать дополнительные источники дохода. Поэтому он и решил заняться своим любимым с детства делом- музыкой. Сначала он ходил и развлекал своими песнями продавцов на рынках, но в один прекрасный день познакомился с директором детского центра на Пресне, который и пригласил его в качестве штатного музыканта.

Он приезжал играть в переход в любое время года, как правило, ближе к вечеру. Будь то зимняя стужа или зной, всегда прохожих встречал улыбчивый дедушка, который знал огромное количество песен. Сам он признавался, что пополнял свой репертуар, разучивая новые композиции по ночам.

Можно сказать, что как настоящий артист, Владимир Устинович ушел прямо на сцене. Сейчас на место, где он играл, неравнодушные несут цветы.

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