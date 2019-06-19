Внедорожник влетел в автобусную остановку в Сочи: кадры смертельного ДТП

В Сочи автомобиль «Нива» влетел в автобусную остановку, на которой находились люди. В результате аварии погибла женщина, еще три человека пострадали.

ДТП произошло в микрорайоне Лазаревское. Автомобиль «Нива» въехал в машину марки Mitsubishi, движущуюся впереди. От удара внедорожник выбросило на остановку общественного транспорта.

Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона, на остановке находились две женщины и двое детей. Все они были туристами и отдыхали в местном санатории. От полученных травм одна женщина скончалась, вторая была госпитализирована. Двое детей также были госпитализированы, они находятся в коме.

Обстоятельства трагедии выясняются.