Проглотил целиком: кадры смертельной схватки питона и крокодила в Австралии попали в Сеть

Кадры невероятного сражения громадного питона и крокодила попали в Сеть. На них змея пожирает аллигатора целиком.

Автор снимков - натуралист, который стал случайным свидетелем стычки двух хищников на болотах у горы Иса в австралийском Квинсленде. Снимки он опубликовал в Facebook.

© GG Wildlife Rescue Inc, facebook

Оливковый питон вырастает до 4 метров в длину и не имеет в своем ареоле обитания естественных врагов. Обычно, эти змеи питаются грызунами, летучими мышами, ящерицами и крайне редко нападают на более крупную добычу, сообщает портал IFL Science.

Поэтому, запечатленный случай по своему уникален, так как пресноводный австралийский узкорылый крокодил, или крокодил Джонстона, не уступает по силе и кровожадности оливковому питону.

Аллигатор вырастает до полутора метров в длину и с успехом охотится на любых обитателей болот, в том числе и более мелких питонов.

Способность глотать жертву целиком - отличительная особенность всех змей, но у оливкового питона этот механизм отточен до совершенства. Строение его челюстей позволяет раскрывать пасть гораздо шире.

После проглатывания следует длительный период переваривания пищи, который может растянуться на несколько месяцев. При этом оливковый питон переваривает и грубую чешую и зубы крокодила, несмотря на наличие в них кератина и эмали.