Сформирован состав делегации России в ПАСЕ

Госдума сформировала состав делегации РФ в ПАСЕ, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключал возможности участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ в том случае, если ассамблея примет решение о недопустимости применения против наших соотечественников дискриминационных мер.

Российскую делегацию лишили права голоса в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине, а также воссоединения Крыма с РФ. В октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены с лета 2019 года из-за неуплаты членских взносов.