Порошенко не исключил отказа киевских властей от претензий на Крым

Петр Порошенко не исключил, что новые киевские власти могут отказаться от претензий на Крым и признать его частью России в обмен на решение ситуации в Донбассе. Об этом экс-президент Украины заявил в интервью порталу Glavcom.

По мнению Порошенко, в случае отказа от Крыма, новые власти Украины «сразу же перестанут быть властью».

«Это будет очень опасно для людей в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — сказал он.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, с чего начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, Крымский полуостров вновь стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. В Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма больше подниматься не будет.