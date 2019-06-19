Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом под Златоустом

Не менее двух человек стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 «Урал».

В районе Златоуста рейсовый автобус столкнулся с бензовозом и асфальтовым катком.

По предварительным данным, водитель автобуса, который перевозил людей по маршруту Златоуст-Челябинск не справился с управлением и на повороте врезался в бензовоз, который следовал из Уфы.

Удар пришелся в водительскую кабину автобуса. Находившийся за рулем мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Срочная медицинская помощь понадобилась еще четверым пассажирам, включая шестилетнего ребенка. Всех их каретам неотложки доставили в ближайшие больницы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП и истинную картину случившегося.