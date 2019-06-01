Ученые доказали негативное влияние Twitter на учебу

Длительное пребывание студентов в Twitter негативно влияет на их успеваемость в учебе. К такому выводу пришли специалисты Католического университета Святого Сердца в Италии, сообщает The Daily Mail.

Они провели исследование среди 1,5 тысяч учащихся с высокой успеваемостью. В качестве одного из заданий им требовалось прочесть роман «Покойный Маттиа Паскаль» итальянского драматурга Луиджи Пиранделло.

Затем участники эксперимента должны были проанализировать произведение. Половина испытуемых для анализа использовали обсуждения в Twitter, другая половина – традиционную литературу, лекции и семинары.

После этого учащиеся прошли тест, в ходе которого выяснилось, что результаты тех, кто пользовался традиционными методами анализа материала выше на 20 - 40% тех, кто довольствовался сообщениями в Twitter.

Отмечается, что в социальной сети часто распространяется ложная информация, которая неверно формирует мнение, а рекомендации дают зачастую пользователи, не являющиеся экспертами в той или иной сфере.