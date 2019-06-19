В Подмосковье появились смертельно опасные пауки

Ядовитые пауки каракурты, принадлежащие к роду черных вдов, замечены в Подмосковье. Их могли привезти с овощами и фруктами, или их занесло ветром.

Однако по мнению энтомолога, пресс-секретаря Зоологического музея МГУ Ильи Гомыранова, каракурты надолго в Московской области не задержатся, так как здешний климат для них слишком холодный.

Каракурты могут быть полностью черными или иметь на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением.

Укус каракурта является опасным для человека, но сам паук никогда не нападает, только когда его потревожат. После укуса, человек ощущает сильнейшую боль, которая за 10-15 минут распространяется по всему телу. Зафиксированы и смертельные случаи не только людей, но и животных.

«Но переживать не стоит, наши холодные зимы не позволят паукам стать постоянными жителями нашего региона», — приводят слова Ильи Гомыранова РИА Новости.

В России каракурты встречаются в Астраханской области, в Крыму, Приазовье, на юге Урала, в левобережных районах Саратовской области и многих других.