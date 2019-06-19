Монструозный улов: на берегу Волги нашли сома-гиганта

На берег Волги возле поселка Рыбацкий в Ульяновской области выбросило гигантского мертвого сома. Фотографии рыбы появились в соцсетях. Его длина – примерно полтора метра, весит он, по оценкам рыбаков, около 50 килограммов. Об этом сообщила «Российская газета».

Пока точную причины гибели рыбы установить не удалось. Рассматривается несколько версий, в том числе, загрязнение воды, попадание рыбы под винт теплохода или банальная старость.

Судя по его виду, эксперты предполагают, что погибла рыба пару недель назад.

Специалисты Минприроды уже взяли необходимые пробы воды, но призывают не спешить с выводами о загрязнении Волги, поскольку в этом случае, гибель рыбы носила бы массовый характер. Сведений о других подобных случаях пока не поступало.