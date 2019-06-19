Самолет совершил жесткую посадку в Башкирии

«По оперативной информации пилот не пострадал, борт не пострадал. Причина - низкое давление масла в двигателе. К месту направлена оперативная группа 26 отряда ФПС по РБ и ПСЧ-91», - сообщили в МЧС.

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