Самолет совершил жесткую посадку в Башкирии
По информации МЧС пилот не пострадал.
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В 17 километрах от города Янаул, в Татышлинском районе Республики Башкортостан, совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет G-430. О происшествии сообщили диспетчерам Приволжского авиационного координационного центра поиска и спасания.
Самолет G-430 сел в поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за низкого давления масла в двигателе.
«По оперативной информации пилот не пострадал, борт не пострадал. Причина - низкое давление масла в двигателе. К месту направлена оперативная группа 26 отряда ФПС по РБ и ПСЧ-91», - сообщили в МЧС.
Ранее стало известно о ЧП в Солнечногорском районе Подмосковья. Легкомоторный учебно-спортивный самолет «Вилга - 35» совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя.