Шойгу объявил о появлении в структуре ВКС двух новых единиц

До конца текущего года в структуре ВКС России будут сформированы управление смешанной авиационной дивизии на Приморском оперативном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России.

Министр отметил, что за последние полтора года в ВКС России проведено 37 организационных мероприятий, а также сформировано 20 воинских частей и подразделений.

Шойгу также сообщил, что противоракетная обороны Москвы будет модернизирована к 2022 году.

Также министр отметил, что создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено в 2021 году.