На полигоне «Сельцы» под Рязанью произошло возгорание травы
В ликвидации возгорания задействованы штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС.
© Фото: Marty Bicek, ZUMAPRESS. com, Globallookpress
Девятнадцатого июня 2019 года в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне «Сельцы» в Рязанской области произошло возгорание сухой травы, сообщили в Минобороны РФ.
«В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок», - говорится в сообщении ведомства.
В нем также подчеркнуто, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
В Минобороны также заверили, что на территории полигона отсутствуют боеприпасы и взрывчатые вещества.