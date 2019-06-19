На полигоне «Сельцы» под Рязанью произошло возгорание травы

Девятнадцатого июня 2019 года в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне «Сельцы» в Рязанской области произошло возгорание сухой травы, сообщили в Минобороны РФ.

«В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок», - говорится в сообщении ведомства.

В нем также подчеркнуто, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

В Минобороны также заверили, что на территории полигона отсутствуют боеприпасы и взрывчатые вещества.