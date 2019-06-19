«В Одессе не хуже»: Саакашвили искупался в мариупольском фонтане
После пробежки через фонтан Михаил Саакашвили сделал несколько совместных фотография с жителями Мариуполя.
© Видео: Mikheil Saakashvili, Facebook © Фото: Mikheil Saakashvili, Facebook
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пробежался по фонтану. После возвращения на Украину опальный политик не перестает радоваться жизни.
Экс-президент Грузии веселился, как ребенок и не обращал внимания на окружавших его горожан.
Видео прохладительного забега Саакашвили разместил на своей странице Facebook.
«В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже», - написал Михаил Саакашвили.
На Украине пробежки под струям городских фонтанов входят в политическую моду.
Ранее такую вольность позволил себе президент страны Владимир Зеленский.