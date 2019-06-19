Западные СМИ рассказали об «ужасающем оружии» Гитлера

Американское издание National Interest раскрыло тайну «секретного оружия» Гитлера, которое силы Вермахта использовали в годы Второй мировой войны.

Речь идет об использовании огнеметов Flammenwerfern, которые были изобретены в Германии в начале XX века и использовались в Первой мировой войне немецкими ударными войсками (Strosstrüppen) и боевыми инженерами (Sturmpioniere), при этом издание называет огнеметы «ужасающим оружием» Гитлера. Как известно, впоследствии, согласно Версальскому договору 1919 года, огнеметы были запрещены из-за «психологического эффекта», которое оружие оказывает на солдат.

После того, как Адольф Гитлер стал канцлером Германии в 1933 году, он принял решение отменить пункт Версальского договора о запрете использования огнеметов. Вскоре их производство было восстановлено.

Имея эффективную дальность стрельбы от 20 до 30 (позднее улучшенную до 35) метров, внезапность и быстрота в применении огнеметов были необходимы при ответных атаках вражеских позиций. Густой черный дым, исходящий при использовании огнемета, в свою очередь помогал пехоте быстро передвигаться и захватывать позиции. Позднее, в 1934 году на вооружение немецких войск была принята усовершенствованная версия Flammenwerfer 34 bez. 35 – переносной ранцевый огнемет. Впервые он был использован в 1940 году при уничтожении французских и голландских укреплений и бункеров. Также Гитлеровская коалиция использовала его при ведении тактики «выжженной земли» при отходе солдат с территории СССР и при уничтожении Варшавского гетто в Польше.

Силы Вермахта высоко ценили роль огнемета Flammenwerfer. В Германии в период Второй мировой войны находилось два испытательных центра в поместье Куммерсдорфе, расположенном в 25 километрах к югу от Берлина. Там же были изобретены первые упрощенные двухконтурные огнеметы Fm. W. 41, окончательную модель которого представили в 1941 году. Было произведено порядка 70 тысяч таких моделей и распределено в регулярную армию. Для использования данной модели была необходима команда из трех человек – двое для удержания и направления трубы, третий для управления машиной.

Еще одна модель немецкого статического огнемета Abwehrflammenwerfer 42 была произведена в 1942 году. В емкости огнемета содержалось 30 литров зажигательной смеси, которых хватало для создания огненной струи дальностью 50 метров и удержания ее в течении 3 секунд. Версия Abwehrflammenwerfer 46 была также изобретена и поставлена на вооружение в 1942 году. Огнемет весил всего 8 футов и был удобен в использовании. До конца войны было произведено около 15 тысяч таких устройств.