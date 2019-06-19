Россия уменьшила объем вложений в госдолг США

В апреле 2019 года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда. Это следует из документов, опубликованных Минфином США.

Такое сокращение стало рекордным с 2007 года, когда вложения составляли 11,8 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что в апреле текущего года на долю долгосрочных облигаций пришлось 5,832 миллиарда долларов (8,213 миллиарда месяцем ранее), а краткосрочных - 6,304 миллиарда (5,503 миллиарда в марте 2019 года).

Напомним, что российская сторона начала существенно сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Тенденция продолжается по сей день. Крупнейшими держателями государственных бумаг США на сегодняшний день являются Китай и Япония.

Ранее американский Минфин сообщил, что госдолг США вырос до исторического максимума и составил 22,012 триллиона долларов.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что страна полностью выплатит госдолг к концу его второго президентского срока.