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«Это не война, это убийство»: главврач обстрелянной донецкой больницы показала последствия ночной атаки ВСУ

Ян Брацкий
15:55 19.06.2019
Один из снарядов пробил кровлю детской больницы на окраине Донецка и уничтожил помещения с технологическим оборудованием.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА

Донецк приходит в себя после очередного минометного обстрела со стороны бойцов ВСУ. Ранним утром стреляли по жилым домам и административным зданиям Петровского района столицы юго-востока Украины.

Несколько снарядов упали на территорию городской клинической детской больницы. Главный врач учреждения рассказала о последствиях бомбардировки.

«Обстрел начался около 4 часов утра. Через 30 минут мы узнали о случившемся и сразу прибежали сюда. Нам повезло, что снаряд попал в дерево, но без повреждений не обошлось. Пробита кровля на трех зданиях, разбиты окна и повреждено технологическое оборудование прачечной. Общий ущерб составил один миллион сто семьдесят девять тысяч», - подводит неутешительный итог главный врач городской детской клинической больницы №4 города Донецка Валентина Назаркина.

Женщина уверена - киевские силовики намеренно ведут огонь по жилым кварталам, не считаясь с возможными потерями среди мирного населения.

С начала ведения боевых действий на территории самопровозглашенных республик, ее больница подвергалась атаке уже несколько раз.

Сейчас два отделения на 60 коек работают в режиме дневного стационара. Оставлять маленьких пациентов на ночь слишком рискованно, да и врачей, согласных работать под прицелом ВСУ почти не осталось, сетует главврач.

«Военные Украины воюют с мирным населением. Для чего стрелять в детскую больницу, где лежат больные дети? Зачем разрушать дома, в которых живут простые люди? В нашем районе практический каждый дом разрушен. Это не война, это убийство, в том числе детей. Так не должно быть, это не нормально», - уверена Назаркина.

Помимо больницы, от обстрела пострадали жилые дома и шахта с находящими в ней горняками. Поврежден вентилятор главного проветривания. Рабочим удалось подняться на поверхность, пострадавших среди них не оказалось.

Сейчас коммунальщики восстанавливают остекление и кровлю зданий. Ведутся работы на поврежденном газопроводе.

По сведениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате обстрела жертв среди мирного населения также нет.

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