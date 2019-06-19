Борисов назвал удовлетворительным состояние нацбезопасности в морской сфере
Во многих сферах морской деятельности в 2018 году наблюдались положительные тенденции.
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Вице-премьер Юрий Борисов заявил о необходимости постоянного мониторинга и готовности к оперативному принятию мер по нейтрализации новых вызовов и угроз.
«Состояние национальной безопасности в области морской деятельности в 2018 году в проекте доклада Президенту России оценивается как удовлетворительное», - сказал Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.
Борисов подчеркнул, что в 2018 году прошло повышение оперативных возможностей флота. За последние три года выполнены комплексные исследования в районах Баренцева и Карского морей, Моря Лаптевых, Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и Новосибирских островов.
В ходе походов открыты более сорока новых географических объектов.