Борисов назвал удовлетворительным состояние нацбезопасности в морской сфере

Борисов подчеркнул, что в 2018 году прошло повышение оперативных возможностей флота. За последние три года выполнены комплексные исследования в районах Баренцева и Карского морей, Моря Лаптевых, Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и Новосибирских островов.

«Состояние национальной безопасности в области морской деятельности в 2018 году в проекте доклада Президенту России оценивается как удовлетворительное», - сказал Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.

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