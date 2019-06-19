«АвтоВаз» начал выпуск LADA XRAY Cross с вариатором

Российский производитель «АвтоВаз» сообщил о начале выпуска Lada Xray Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией.

«Бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России», - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что новая трансмиссия устанавливается в паре с двигателем HR-16 объемом 1,6 литра, который производится в Тольятти.

Сейчас LADA XRAY Cross с объемом двигателя 1,8 л, пятиступенчатой механической коробкой передач, с двумя передними подушками безопасности и мощностью в 122 л.с можно приобрести, начина с 674 900 рублей с учетом действующих скидок.

Ранее сообщалось, что Lada Xray Cross заняла третье место в рейтинге самых запоминающихся новинок российского автомобильного рынка в 2018 году.