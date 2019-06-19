Дмитрий Медведев сократил список оснований для повышения тарифов ЖКХ

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное сократить число исключений, которые дают возможность региональным властям повышать цены на коммунальные услуги выше уровня прогнозируемой инфляции.

По словам премьер-министра, данная мера позволит более жестко контролировать цены на услуги ЖКХ и не допускать необоснованного их повышения.

Сейчас в регионах существуют предельные индексы роста цен для ЖКХ, но есть ряд исключений, которые позволяют эти индексы повышать. По мнению Дмитрия Медведева «далеко не все эти основания справедливы»

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что большинство россиян переплачивают за некоторые виды коммунальных услуг, а в большинстве регионов их цены завышены.