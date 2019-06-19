Массированный обстрел Донецка попал на видео
В результате работы украинской артиллерии пострадали жилые постройки и шахта.
© Видео: Inside Donetsk © Фото: ДНР-Оперативная сводка !!! VK
Появилось видео ночного обстрела Петровского района Донецка. Видео опубликовано на портале Inside Donetsk.
По информации авторов, по району было выпущено около 110 снарядов калибра 122 миллиметра и примерно 52 мины калибра 120 миллиметров.
Утром сообщалось, что в результате еще одного ночного обстрела пострадали жилые постройки и шахта с находящимися внутри нее горняками. Никто из рабочих не пострадал – им удалось выбраться на поверхность.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «готов на все ради прекращения огня на Донбассе». Более того, он отметил, что ради мира готов потерять и свою должность.
В последний месяц обстрелы Донецка и пригородов усилились.