Массированный обстрел Донецка попал на видео

Появилось видео ночного обстрела Петровского района Донецка. Видео опубликовано на портале Inside Donetsk.

По информации авторов, по району было выпущено около 110 снарядов калибра 122 миллиметра и примерно 52 мины калибра 120 миллиметров.

Утром сообщалось, что в результате еще одного ночного обстрела пострадали жилые постройки и шахта с находящимися внутри нее горняками. Никто из рабочих не пострадал – им удалось выбраться на поверхность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «готов на все ради прекращения огня на Донбассе». Более того, он отметил, что ради мира готов потерять и свою должность.

В последний месяц обстрелы Донецка и пригородов усилились.