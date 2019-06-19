С-300 «Фаворит» в деле: кадры пусков на полигоне Ашулук

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» Южного военного округа отразили массированный ракетный удар условного противника в ходе командно-штабного учения (КШУ) с 4-й армией ВВС и ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В ходе активной фазы учения с боевой стрельбой зенитчики выполнили захват, сопровождение и боевые пуски по целям. Налет условного противника для ЗРК С-300 имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени «Кабан» и «Фаворит», обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет.

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 г. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 г.