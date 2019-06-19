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Ссора Лазарева и продюсера Лободы попала на видео

Егор Левин
14:16 19.06.2019
Суть претензий поп-исполнителя в том, что его коллега закрывает музыкальную премию сразу несколькими песнями, в то время как его самого лишили выступления по техническим причинам.
© Видео: Super.ru, VK © Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Сети появилось видео, на котором поп-исполнитель Сергей Лазарев ругается с главой премии «Муз-ТВ» и продюсером Светланы Лободы. На кадрах видно, как певец эмоционально о чем-то разговаривает с ними во время репетиции своей коллеги.

Суть его претензий в том, что певица стала закрывающим исполнителем премии сразу с несколькими песнями, в то время как самого Лазарева лишили выступления по техническим причинам. На кадрах ролика, опубликованных порталом Super.ru, видно, как он высказывает недовольство. Находящийся перед ним глава премии Арман Давлетяров пытается сохранять дипломатичность, но Лазарев распаляется все больше, начиная яростно жестикулировать. Продюсер Лободы Нателла Крапивина на протяжении всего видео сохраняет спокойное молчание.

В целом же, Лазарев предпочитает не касаться произошедшего конфликта, продолжая иронично комментировать информацию о нем.

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