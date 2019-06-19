Продюсер «Чернобыля» ответил, стоит ли ждать второго сезона

Сериал «Чернобыль» не будет продлен на второй сезон. Об этом сообщил продюсер и сценарист телешоу Крейг Мейзин.

«Я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить ее именно такой», - сказал он в интервью ТСН.

Мейзин также добавил, что для него «Чернобыль» - нечто большее, чем просто сериал. Это история про людей, которые жили и умирали, и «очень важно остановиться, не заигрывать с этой историей».

В то же время Мейзин признался, что намерен рано или поздно вновь обратиться к истории Восточной Европы для создания очередной работы.

Сериал HBO «Чернобыль» возглавил рейтинг самых популярных шоу по оценке IMDB. Он повествует о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся в 1986 году.

Недалеко от города Припяти (Украинская ССР) разрушился четвертый энергоблок ЧАЭС. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 115 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии задействовали более 600 тысяч человек. Эта трагедия стала крупнейшей в истории атомной энергетики.