Красота россиянок на балу в Крыму восхитила британцев

Шестой ежегодный Севастопольский бал офицеров вызвал бурную реакцию читателей издания The Daily Mail, которые восхитились фотографиями нарядно одетых гостей мероприятия. Событие было приурочено к пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России.

Около тысячи человек стали участниками бала, включая 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Кроме того, мероприятие посетили атташе 15 стран.

Многие читатели британской газеты признались, что были приятно удивлены видом стройных девушек без татуировок.

«Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют», - отметил один из пользователей под ником lives matter.

Еще один читатель подчеркнул, что мероприятие само по себе «очень эффектное».

«Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин», - добавил пользователь SGinNC.

Без внимания не остались материалы, посвященные всероссийскому фотоконкурсу «Краса Росгвардии». Британские читатели восхитились внешним видом участниц конкурса.

«Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия», - написала Erica67.

Другое пользователь отметил, что участницы конкурса выглядят «лучше, чем их грузные британские коллеги».

«Россия… Там мужчины все еще мужчины, а женщины - женщины», - добавил читатель Prima Vera.

Вместе с тем британские СМИ разместили публикацию о флешмобе российских учителей, которые решили поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Комментаторы восхитились красотой преподавателей и выразили желание вернуться в школу.