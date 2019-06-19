В Кремле заявили о бессмысленности обсуждения новых данных по крушению рейса MH17 до их публикации

В Кремле заявили, что не видят смысла в обсуждении еще неопубликованных данных, полученных международной следственной группой в процессе расследования обстоятельств крушения Boeing рейса MH17. При этом, в Москве подчеркнули, что с самого начала были готовы к участию в расследовании, но так и не были привлечены.

«Вы знаете наше отношение к этому расследованию. Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя инициативно пыталась стать частью расследования этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал следствие за попытки обвинить Россию и указал на отсутствие доказательств в причастности российской стороны к трагедии. В свою очередь, Россия продолжает запрашивать данные со спутников США и записи переговоров диспетчеров с бортом, однако до сих пор никаких данных по инциденту так и не получила. Кроме того, в 2018 году Минобороны России предоставило неопровержимые доказательства того, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ.