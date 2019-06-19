В Подмосковье обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Лама обрушился в Волоколамском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Уточняется, инцидент произошел между в районе между деревнями Мусино и Малое Сырково. Сообщение об обрушении поступило в на пульт управления в 12:50.

По данным пресс-службы, в воду при обрушении моста упал груженый автомобиль «МАЗ». В МЧС отметили, что водитель грузовика не пострадал.

«При попытке проезда груженного автомобиля "МАЗ" произошло обрушение трех железобетонных плит в средней части моста», - сказали в пресс-службе.

На месте работают спасатели и полиция. К ликвидации последствий обрушения привлечено 6 единиц техники и 16 человек. Информация о происшествии уточняется.