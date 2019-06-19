Депутат Верховной рады погиб во время чистки оружия

В Киеве погиб блогер и депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук. Это произошло в среду, 19 июня.

Тымчук принадлежал фракции «Народный фронт» и был координатором группы «Информационное сопротивление». Информацию о трагической гибели парламентария подтвердил его коллега, депутат Рады Антон Геращенко. В своем аккаунте в Twitter он сообщил об обстоятельствах гибели Тымчука.

«Час назад у себя дома при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа», - написал Геращенко.

Тымчуку было 45 лет и он был подполковником запаса, военным и политическим журналистом. Он собирал данные о военных действиях в Донбассе.