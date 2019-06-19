Распространивший неэтичное видео катастрофы SSJ100 полицейский уволен

Записи с камер наблюдения катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два сотрудника линейного управления МВД России. Об этом сообщил депутат Госдумы России Андрей Альшевских со ссылкой на официальный ответ Министерства внутренних дел.

«Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции», - написал депутат на своей странице в Facebook.

Несмотря на то, что в действиях сотрудников полиции составов административного правонарушения или преступления установлено не было, их все же привлекли к ответственности.

«Данный проступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности», - пояснили в ведомстве.

Один из сотрудников полиции был уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.

Видеозапись, оказавшаяся в центре внимания пользователей Сети, появилась почти сразу после случившейся в Шереметьево трагедии. На ней сотрудники полиции изучают камеры наблюдения, переснимают кадры с записью на мобильный телефон и громко обсуждают происходящее. Один из них говорит: «Нормально он сел, с огоньком».

Руководство московского аэропорта Шереметьево потребовало наказать причастных к съемке людей за неэтичное поведение. Представителей воздушной гавани возмутили высказывания на видео, противоречащие «всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики».

Самолет SSJ100, следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая, экстренно вернулся в Шереметьево. После 28 минут полета он совершил жесткую посадку, во время которой у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78.