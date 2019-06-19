Могерини заявила, что экономика ЕС оправилась от российских санкций

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что агропромышленный комплекс Евросоюза якобы показал устойчивость к ответным санкциям Москвы. По ее словам, они оказали на европейскую экономику сдержанное влияние.

В ходе заседания Европарламента представляющая Францию Надин Морано попросила Могерини оценить воздействие европейских санкций на Россию, а также представить данные, подтверждающие слова об устойчивой экономической ситуации в Европе.

В ответ глава дипломатии не смогла представить точных цифр, однако заявила, что экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов из ЕС в третьи страны вырос на 14,6 процентов.